Work-out, yoga of mindfulness aan huis, aangeboden door de baas

‘Slechte reputatie’ van Somerense familie speelt zoon parten: ’Hij wordt altijd genoemd bij vechtpar­tij­en’

4 februari DEN BOSCH - De rechter zei er inhoudelijk niets over. Maar dat een Somerense familie ‘een bepaalde reputatie’ heeft in het dorp ‘leek haar lastig’. Ze wil dus wel hardop melden dat er het afgelopen jaar niks misging. Daarvoor wel. Een zoon is genoemd in liefst twee grote knokpartijen in 2019.