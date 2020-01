Xu uit Neerkant is eigenlijk Ye en wil zijn echte naam terug, maar Deurne werkt er niet aan mee

Zoveelste rechtszaak over huishoude­lij­ke hulp; Someren overtuigd van eigen gelijk

20:58 DEN BOSCH - Opnieuw moeten rechters in Den Bosch zich buigen over de vraag hoeveel schoonmaakhulp een bejaarde moet krijgen. Het einde van dit soort ‘kruimelzaken’ is nog niet in zicht.