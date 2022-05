Yven Swinkels (16) uit Aarle-Rixtel ontdekte een beveiligingslek op zijn eigen school: ‘Ik wil een veilige online-wereld’

Met een brede glimlach zit Yven even na half vier ’s middags in een kantoortje op school. Hij heeft net het eindexamen natuur- en scheikunde achter de rug. Ondanks dat hij wist dat het pittig zou gaan worden, houdt hij er toch een goed gevoel aan over. ,,Het was zo breed”, vertelt Yven. ,,We kregen een vraag over het energieverbruik van een computer die acht uur aanstaat, maar ook over de snelheid die een cheetah kan halen. Toen ik eenmaal aan de gang was, ging het wel vrij vlug.”