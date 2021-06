Yvonne gaat in vier dagen een dikke 140 kilometer rennen voor Het Vergeten Kind

160 baasjes met hun honden rennen in Herpen geld bij elkaar voor Hulphond Nederland

4 november HERPEN - De eerste Big Run van Hulphond Nederland die zondagochtend in Herpen van start ging, telde een deelnemersveld van 160 hardlopers. Dat is exclusief de vele honden die bij de kortste afstanden, de 5 km. en de 2 km. (Family Run) hun baasjes mochten vergezellen. Voor het goede doel hadden de atleten het inlegbedrag van 30 euro graag over, zo bleek uit de reacties van sporters die al dan niet in teamverband door veelal het buitengebied van Herpen doorkruisten.