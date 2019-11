Zaagdag bij IVN in Aarle-Rixtel: ‘Lokaal hout is net zo goed als tropisch hardhout’

VIDEOAARLE-RIXTEL - Waarom hardhout uit verre landen halen wanneer er goede, lokale alternatieven zijn? IVN Laarbeek maakte zaterdag planken van inheemse bomen die zijn omgevallen of met een goede reden omgezaagd. ,,We hopen mensen meer bewust te maken dat hout van hier net zo goed is, als je het maar op de juiste manier gebruikt", zegt vrijwilliger Adrie Beekmans.