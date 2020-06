Zaken goed op orde bij helft boeren in Deurne, iets meer dan een derde krijgt waarschuwing

DEURNE - De helft van alle Deurnese veehouderijen die in 2019 een controle kregen, heeft zijn zaken helemaal op orde. Bij dertien van de 250 bedrijven kwamen zware overtredingen aan het licht. De overige overtreders kregen een waarschuwing en daar volgt later hercontrole.

In Deurne gaat het vooral om administratieve zaken die niet door de inspectie kwamen, zo blijkt uit het rapport van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. De controles zijn onderdeel van het project 'Intensivering Toezicht veehouderijen'. Hierin werken de provincie en 43 Brabantse gemeenten samen om in drie jaar tijd bij alle veehouderijen te controleren.

Inmiddels zijn in Deurne 250 veehouderijen bezocht; dat is 63 procent van het totaal aantal bedrijven. In heel Brabant staat de teller op 55 procent en dat staat gelijk aan 3500 controles.

‘Slordig’ gedrag en administratieve zaken

In Deurne zet het algemene beeld van 2018 zich voort in 2019, zo volgt uit de cijfers. De overtredingen die geconstateerd zijn, hebben vooral te maken met 'slordig' gedrag en administratieve zaken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het ontbreken van documenten waarmee de boer aantoont dat hij onderdelen van zijn luchtwassers periodiek laat onderhouden. 39 procent van de veehouders kreeg een zogenaamde 'bestuurlijke waarschuwing' voor dat soort lichtere overtredingen, waarna ze tijd krijgen om dit op te lossen. Later volgt dan een hercontrole.

De misstanden bij agrariërs die zwaar in overtreding waren, werden door de Omgevingsdienst doorgezet naar verschillende instanties. Dit kan gaan over illegale bebouwing, afwezigheid van vergunningen of het verwerken van mest van derden.

Minder dieren dan vergund

In de categorie mogelijke milieu-overtredingen scoort Deurne relatief laag. 1,2 procent van de bedrijven stoot te veel ammoniak uit. Ook is nergens een groter aantal dieren aangetroffen dan de vergunning voorschrijft. De Omgevingdienst merkt op dat het merendeel (51 procent om precies te zijn) juist minder dieren heeft dan vergund. Veel bedrijven hebben een ruimere vergunning met het oog op mogelijkheden om de veestapel in de toekomst te laten groeien. Bij ongeveer 1 op de 19 bedrijven wordt mest opgeslagen van buiten het bedrijf. Dit laatste laat zich lastig controleren omdat je aan mest niet kan zien waar het vandaan komt. De Omgevingsdienst gaat voor dit getal uit van gegevens van de veehouder.