Zakken vol met Metro-muntjes? En nu?

DEURNE - Discotheek Metro in Zeilberg is ermee gestopt . Dat nieuws was voor veel fans vorige week al een zware domper. Los daarvan hebben veel van hen thuis nog hele ladingen ongebruikte drankmuntjes liggen.

Wat is daar nu de waarde nog van? Kunnen ze ingeleverd worden, of kunnen ze bij het plastic afval en is het een geval: jammer maar helaas? De voormalige uitbater van Metro -Mies van Loon- is er nog niet uit, laat hij desgevraagd weten. ,,Ik weet het nog niet. We zijn nu aan het bedenken wat we daar mee doen.”

Vorige week werd bekend dat de Metro na acht jaar de deuren sluit vanwege dalende bezoekersaantallen. ,,Het laatste jaar ging het wel heel hard naar beneden. Dat is dan ook de reden dat we stoppen: er komen gewoon te weinig mensen. Festivals maken de horeca kapot, dat is mijn overtuiging”, vertelde Van Loon eerder.

Of er een andere discotheek de plek van Metro inneemt, is nog onbekend. ,,We gaan de komende maanden een zomerstop in”, aldus pandeigenaar Mario Martens. ,,We moeten nu bekijken wat er gebeurt in de winter, hoe we verder gaan. Er kan hier van alles en als disco zou het zo meteen weer open kunnen.”