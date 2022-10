Zalige Zondagen in Kapel Nazareth: ‘Het geluid valt hier bijna uit je mond’

GEMERT - Een uur genieten van live muziek onder het genot van een kop koffie: dat kan in Kapel Nazareth in Gemert. Zondag is de aftrap van Zalige Zondagen, met de Gemertse violist Lucien Renette.

,,Het geluid valt hier bijna uit je mond”, zegt Tineke Mols over de Gemertse Nazarethkapel. Ze is een van de bestuursleden van de activiteitencommissie van Kapel Nazareth en tevens medewerkster van het ED. Mols: ,,Het is een plek met een mooie akoestiek.” De andere bestuursleden knikken bevestigend. Die klank en de gehele entourage maakt deze locatie zo bijzonder volgens hen.

Lekker Brabants

Een uitgelezen kans om hier iets mee te doen vinden Mols, Stef Krol, Edwin Renette en Maja Pennings. Zij hebben 'Zalige Zondagen’ bedacht. ,,Dat klinkt zo lekker Brabants”, zegt Krol. Daar is Mols het mee eens. ,,Als kind heb ik hier al gezongen”, zegt ze. Renette vult aan: ,,Iedereen heeft een band met deze plek, dus daarom is het zo leuk om juist hier iets te organiseren.”

Kapel Nazareth is een Rijksmonument dat in mei is opgeknapt door vrijwilligers. Het leent zich perfect voor muziek. ,,Klassieke muziek klinkt hier erg mooi”, zegt Krol. ,,We willen graag optredens faciliteren die bij de kapel passen”, aldus Renette. ,,Geen harde bonkmuziek”, vult Mols aan.

Jongeren aanspreken

Eén keer per maand organiseert de activiteitencommissie een koffieconcert. ,,Misschien nog wel vaker als er meer optredens zijn. We nemen het ruim: het kan ook zomaar op een zaterdag plaatsvinden”, legt Mols uit. Verschillende genres komen aan bod: klassiek, jazz, maar ook pop. Hierdoor wil de organisatie verschillende doelgroepen aanspreken, waaronder jongeren. ,,De kapel heeft de naam als club voor ouderen", zegt Krol. ,,Om jongeren aan te spreken, willen we die ook laten optreden”, aldus Mols.

Zondag trapt de negentienjarige violist Lucien Renette af tijdens het eerste concert van Zalige Zondagen. De violist komt uit Gemert en speelt sinds dit jaar in het Amsterdamse VU-orkest als concertmeester. Hij treedt samen op met cellist Hesce Mourits. Zij is aanvoerder van de cellosectie in dit orkest. De twee spelen voornamelijk klassieke muziek van onder anderen Kodaly, Pijper, Ysaye en Vasks. Edwin Renette verklapt alvast: ,,Zij hebben stukken uitgekozen die perfect passen in de kapel.”

Van alle kanten vragen

Voor de komende twee maanden staan er al artiesten op de agenda: Mrs. Ippi en Mannen met Baarden zingen gospels. ,,We krijgen nu al van alle kanten aanvragen om in de kapel te mogen komen spelen”, zegt Mols. Ook buiten Zalige Zondagen is het mogelijk om de ruimte te huren voor andere culturele activiteiten.

Het eerste concert begint zondag om 11.00 uur en duurt ongeveer een uur. Entree bedraagt 5 euro en aanmelden kan via kapel@nazarethgemert.nl