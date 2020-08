Zand gedumpt op hondenveldje Asten

ASTEN - Op hondenlosloopterrein De Kluifzwam in Asten is enkele keren illegaal zand gestort. Het bestuur van de stichting heeft de hoofdingang inmiddels gesloten om verdere dumpingen te voorkomen.

De Kluifzwam ligt op het evenemententerrein, pal naast tenniscomplex 't Root. Sinds 2014 kunnen hondenbezitters er hun huisdier los laten lopen op een afgebakend veldje. Voorzitter Martien Manders van De Kluifzwam is de dumpingen van zwart zand beu: ,,Het is zeker drie keer gebeurd. We zijn helaas genoodzaakt om de hoofdingang gesloten te houden. Die stortingen moeten stoppen."

Quote Met nog meer zand wordt ons terrein snel een rommeltje. Martien Manders, Hondenveldje Asten

Bij de ingang hangen inmiddels A4-tjes waarop uitleg wordt gegeven over de sluiting. De twee kleinere ingangen zijn wel toegankelijk zodat het hondenlosloopterrein toch bereikbaar is en kan worden gebruikt.

Manders vermoedt dat de realisatie van een nieuw speelelement voor de honden de aanleiding van de dumpingen is. ,,We hebben er twee rioleringsbuizen liggen. Enkele omwonenden hebben op ons verzoek zwart zand gebracht om de buizen gedeeltelijk onder te stoppen."

Rommeltje

Manders, die wil gaan stoppen, benadrukt dat het buizenproject eerder al is afgerond, maar dat iemand toch zonder overleg zand blijft bijstorten. ,,Met nog meer zand wordt ons terrein snel een rommeltje. Sowieso als je er nog zand bij wilt storten, dan overleg je dat met ons."

Via de betreffende hoofdingang aan de Elfenbank-zijde kunnen auto's het veld op. ,,Dat hebben we toen zo gemaakt zodat voertuigen van de gemeentewerf het terrein op kunnen", legt Manders uit. Die ingang is nu dicht.

Glas

De voorzitter zegt wel een idee te hebben wie de dader is. ,,Ik heb via via een naam doorgekregen, maar daarmee hebben we nog geen bewijs." Volgens Manders zou het gaan om een busje met kiepaanhanger. Het is niet het eerste incident op De Kluifzwam. Eerder werd een aanzienlijke hoeveelheid glas aangetroffen dat handmatig moest worden verwijderd. Manders: ,,Zo wordt geprobeerd de hobby van anderen kapot te maken."

De Kluifzwam is populair onder hondenbezitters. Het veld werd in 2014 geopend voor een proefperiode van een jaar. Vanaf de start maken hondenbezitters volop gebruik van het terrein, waarna de gemeente besloot om het initiatief na het proefjaar om te zetten in een permanent hondenlosloopterrein. In 2015 werd een stichting opgericht.