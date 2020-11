Zandzakbedrijf Veenstra heeft buik vol van onduidelijke gemeente Asten en begint nu in Nederweert

Geplande windmolens Someren verstoren mogelijk militair vliegver­keer België: Weer vertraging plan Diepenhoek

9 november SOMEREN-EIND - 2020 is niet het meest gelukkige jaar voor het windmolenplan in Someren-Eind geworden. Nu is sprake van nog meer vertraging: de geplande windmolens verstoren mogelijk militair vliegverkeer in België. ,,Het was al met al een leeg jaar.”