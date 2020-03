Zanger is al 46 jaar zijn drummer uit Asten kwijt: ‘Piet maakte indruk met stevig drumwerk’

De herinneringen kwamen op 9 mei 2017 weer even terug. Zanger Pieter Althuizen liep samen met enkele familieleden van de vermiste Piet Hölskens door Den Haag. Met in hun handen twee doodskisten, om bij de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor moorden die niet mogen verjaren. Het was toen 43 jaar na de vermissing van Piet Hölskens en Hans Martens, die verdwenen na een avond stappen in Deurne. De gedachten van Althuizen dwaalden tijdens de mars even af naar de optredens met zijn collega-muzikant ruim vier decennia geleden.



,,We hadden destijds een act met doodskisten, waar ieder bandlid een voor een uit kroop”, vertelt hij. ,,Piet deed dat ook. Het schoot door mijn hoofd toen we daar liepen. Best een vreemde gewaarwording was dat.”