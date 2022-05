Zangvereniging De Veengalm huldigt zeven jubilarissen: ‘Zingen brengt mij vreugde en houdt mij de been’

Speciaal plekje

Janssen was 15 jaar toen ze zich samen met haar hartsvriendin Grada Peijnenburg aan kwam melden. Samen maakten ze ook hun gouden jubileum mee. ,,Als alten stonden we al die jaren naast elkaar. Zij was echt mijn maatje en haar verlies is het ergste wat ik in die 65 jaar bij het koor heb meegemaakt. Zingen brengt mij zoveel vreugde en dat is ook wat me altijd op de been houdt. In goede en in slechte tijden. De band die je met de koorleden hebt opgebouwd is dan onbetaalbaar”.