Ze kan De Rips niet loslaten, en daarom schenkt Anneke het honderdjarige dorp een kunstwerk

De Vocht bestierde, samen met haar man Ruud, jaren een bed & breakfast aan de Eiermijndreef in De Rips. Daarnaast was de van oorsprong Gemertse grondstewardess op Eindhoven Airport. Totdat zij in 2012 de diagnose borstkanker kreeg.

De ziekte en de daaropvolgende behandelingen kostten Anneke zo veel energie dat ze in 2014 besloot haar baan als stewardess op te zeggen en zich, naast de werkzaamheden in de B&B, te storten op het maken van kunstwerken. Haar uniform ruilde ze in voor een overall. Sindsdien maakt Anneke, gewapend met een lasapparaat, figuren van stalen pennetjes.

Niet loslaten

In mei 2020 verkochten Anneke en Ruud hun huis en B&B en verhuisde het paar naar Helmond . ,,De tuin en het huis, het werd allemaal te groot voor ons. We hebben toen de boel verkocht en zijn naar Helmond gegaan, dicht bij de kinderen en kleinkinderen.”

Een groot deel van hun sociale leven vindt echter nog steeds plaats in De Rips. ,,We hebben hier met zoveel plezier gewoond dat we het dorp niet los kunnen laten. En voor de afstand hoeven we het ook niet te laten.”

Anneke was altijd al artistiek aangelegd, vertelt ze. ,,Mijn vader schilderde en ik ging jaren met hem mee, naar schilderles.” De keus voor het maken van beelden door stalen pinnetjes aan elkaar te lassen kwam doordat Anneke echt iets anders wilde gaan doen in de kunstwereld. ,,Ik omschrijf mijn kunst ook als transparante, vrouwelijke kunst. Je kunt er doorheen kijken.”

Hechte gemeenschap

Toen twee jaar geleden een begin werd gemaakt het voorbereiden van de festiviteiten rond het honderdjarig bestaan van De Rips, stond het voor Anneke vast. Ze wilde iets blijvends schenken aan het dorp waar ze met zoveel plezier had gewoond.

,,Dat 100-jarig bestaan is niet niks. En De Rips is zo’n fijne en hechte gemeenschap dat ik trots ben dat ik daar deel van heb uitgemaakt. Dus heb ik aangeboden een kunstwerk te maken als dank.’’

Het kunstwerk dat Anneke maakte, is in samenspraak gegaan met het dorpsoverleg. ,,Ik heb aangegeven wat ik wilde maken en zij hebben hun wensen aangegeven. Dat heb ik er in verwerkt.” Maar wat het kunstwerk uitbeeldt wil de kunstenares niet zeggen. ,,Zaterdag is de onthulling bij het Bosmuseum in De Rips. Dan kan iedereen zien wat het is geworden. Maar het is helemaal in mijn stijl. Vrouwelijk en transparant.’’

Liever het kunstwerk op de rotonde, maar dat mocht niet

Zowel Anneke als het dorpsoverleg had liever gehad dat het kunstwerk op de rotonde bij het dorp zou komen te staan. ,,Maar de rotonde ligt op een provinciale weg en, ondanks dat mijn kunstwerk het zicht niet belemmert, heeft het dorpsoverleg het niet voor elkaar gekregen. Dus is gekozen voor een plek bij het Bosmuseum, dicht bij de rotonde.’’

Volledig scherm Kunstenaar Anneke de Vocht bij een van haar werken. © Juan Vrijdag/DCI Media