Ze kan niet kiezen tussen salsa thuis of festivallen in Nederland; dus vliegt Mexicaanse Bibiana maar op en neer

Ze is Mexicaan in hart en nieren. Op elk festival dat Bibiana Rosales meemaakt, hangt de Mexicaanse vlag om haar nek. Uit trots, zegt ze. Dit jaar - begin deze maand nog in Erp - struint ze zelfs geheel verkleed als Mexicaan de festivals in ons land af, met een rood-wit-groene sombrero, glitters op de wangen in dezelfde kleuren en het nationaal tricot. Het kan niet anders of de 28-jarige is verknocht aan haar geboorteland.