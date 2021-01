‘Ze leren niet alleen voor school, maar voor het leven’

Muis van Ise Mulders zoekt na kaas, zee en een huis ook nog een uitgever

27 december BEEK EN DONK - In haar eindexamenjaar krijgt de dan 16-jarige Ise Mulders uit Beek en Donk een idee: ze maakt voor haar profielwerkstuk met een nichtje van 7 een prentenboek. Over Muis. Nu, vier jaar later, heeft de juf in opleiding haar derde boek voltooid. Zelf geschreven en geïllustreerd.