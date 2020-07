Zebra Festival in Gemert en Misty Fields in Asten-Heusden komen met ziteditie

Bezoekers kunnen zaterdag tussen 19.00 en 23.00 uur genieten van optredens van Timo van Lierop (frontman van de Aarle-Rixtelse band Mooon), gitarist en singer-songwriter Jeroen Kant en multi-instrumentalist Susurrous (Gemertenaar Lennard Vaarten). De vierde act wordt later bekend. Voor de corona-editie van Zebra zijn nog een paar kaarten beschikbaar. Ze kosten vijf euro per stuk en zijn verkrijgbaar via Facebook of e-mail (zebrafestival@gmail.com).

Misty Fields: drie keer 150 man

Waar Zebra geen maximum aantal kaarten per persoon hanteert, doet Misty Fields in Asten-Heusden dat wel. Ook dit muziekfestival vindt plaats in afgeslankte vorm. Op 4, 5 en 6 september is er steeds ruimte voor 150 bezoekers. Die kunnen eerst meedoen aan een fiets- of wandeltocht met spelelement en daarna twee optredens bijwonen. Ook hier: tafeltjes met stoeltjes. Kaarten (waarschijnlijk maximaal vier per persoon per dag) zijn vanaf 31 juli verkrijgbaar via de Misty Fields-website. Het programma volgt later deze week.