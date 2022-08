Zebra veel kleiner van opzet, met driekwart minder bezoekers

Piet Snijders van de organisatie legt het graag uit: ,,Er waren dit jaar veel minder vrijwilligers want de vaste werkgroep was gestopt. Daarom is het klein gehouden. Een simpel, overzichtelijk en te behappen festival geregeld door een lichting nieuwe jonge mensen. Er is gekozen voor lokaal en regionaal talent met moderne experimentele muziek, maar ook akoestische folk en Americana. En die overdracht naar de jeugd is geslaagd. Dan doen ze goed. Kijk maar eens naar dat groepje jonge gastjes. Die zag je hier jaren niet.”