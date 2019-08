Zebrafestival Gemert: Door vrijwilligers en voor iedereen

Bezoekers van het Gemertse Zebrafestival wanen zich dit jaar in de jungle. Allemaal het werk van vrijwilliger Erwin van der Doelen (30) en zijn decoratie-collega’s. Zij brachten het buitenterrein en de zaal van de Bunker en de Eendracht in tropische sferen. ,,Mensen moeten een beleving aangeboden krijgen als ze binnenkomen. De decoratie is echt mijn kindje”, vertelt hij trots terwijl hij wijst naar de DJ-booth in de vorm van een vulkaan en een rieten hutje dat dienst doet als speciaalbiercafé.

Vrijwilligers zoals Van der Doelen, daar draait het tweedaagse festival volledig op. ,,Zebra is door vrijwilligers en voor iedereen”, vertelt vrijwilliger Bauke van den Berg (57) vanuit het speciaalbiercafé dat overzicht biedt op het buitenterrein bij de Bunker. ,,We hebben gelukkig een trouwe groep vrijwilligers en daar komen ieder jaar nieuwe bij. Vrienden van vrienden bijvoorbeeld.”

Voor iedereen

Niet alleen draait het festival volledig op vrijwilligers, de entree is ook nog eens gratis. ,,Daarmee proberen we duidelijk te maken dat het festival voor iedereen is. We hopen dat het als effect heeft dat mensen komen kijken wat Zebra is”, vertelt Van den Berg. Wat Zebra dan precies is? ,,Rockpopmuziek en een hele leuke sfeer. Er is ruimte voor professionele, maar ook voor lokale bands”, vertelt Van der Berg enthousiast.

Klein en gezellig

Het is die gemoedelijke sfeer die Teun de Wilt (31) voor de vijfde keer naar Zebra heeft getrokken. ,,Het is een klein, lokaal festival. Die knusse sfeer is leuk”. Wie een rondje loopt op Zebra komt dan ook binnen no-time bekenden tegen. Zo ook Anne Verhagen (28). ,,Voor mij is het altijd een soort reünie, want ik zie weer allemaal mensen die ik ken.” De muziek is voor haar een mooie bijkomstigheid. ,,Maar ik kom vooral om te kletsen, wijntjes te drinken en te genieten van het decor.”

Terug

Ook de bands proeven van de sfeer. De Arctic Apes - een Groningse coverband van de Arctic Monkeys - hebben genoten van hun optreden. ,,Het was mooi en het publiek ging vrij snel mee met de muziek”, vertelt bandlid Ruben Lennaerts (26). De 2 dames vooraan die ieder nummer konden meezingen, waren de jongens zeker opgevallen. ,,Ik hoorde dat 1 van hen uit bed is gekomen toen ze hoorde dat er een Arctic Monkeys coverband was”, vertelt Martin van Loon (25). Op weg naar een welverdiend pilsje maken de heren de balans op: ,,Het was heel leuk. We komen graag een keer terug naar Gemert.”

Volledig scherm Zebrafestival Gemert © Fotopersburo van de Meulenhof bv