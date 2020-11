Zeepaardjes met wattenstaafjes: we doen het slecht als het om afval gaat vinden kids Milheeze

GEMERT-BAKEL - We doen het maar slecht als het om afval gaat, vinden leerlingen van De Kastanjelaar in Milheeze. Ze doen mee aan het project KLIEN IT.

,We willen mensen ervan bewust maken dat het een groot probleem is. Misschien dat andere scholen dit dan ook gaan doen. Want het werkt wel, voor jezelf.’’

Jens Teluy heeft om die reden op school fanatiek meegedaan aan het bouwen van een kunstwerk van afval zoals veel plastic, maar ook oude cd’s en drankpakken. Het werk, een zeepaardje, kwam tot stand in het kader van het basisschoolproject KLIEN IT. Het is tot 19 november, samen met enkele andere kunstwerken gemaakt van afval, in het gemeentehuis van Gemert-Bakel te zien.

Duiker zag plastic, geen vis

Vier scholen in Gemert-Bakel, Berglaren, De Dompelaar, De Samenstroom en De Kastanjelaar, hebben er een aantal weken hard aan gewerkt. ,,Dat was erg leuk en we zijn er veel over te weten gekomen. We zagen een filmpje van een duiker die een kilometer had gezwommen en alleen plastic had gezien, geen enkele vis’’, vertelt Nikola nog onder de indruk.

Klasgenoot Ande zag een zeehond verstrikt in het touw van een net. ,,Veel dieren gaan eraan dood. Mensen moeten beseffen dat het ernstig is en ze zouden veel meer moeten scheiden’’, vindt hij. Ook Roos werkte met plezier aan het project. ,,Het is fijn om zo te laten zien hoe slecht we het allemaal doen met afval. Het is veel erger dan veel mensen denken.’’

Quote Op het strand maar ook bij tankstati­ons moeten veel meer afvalbak­ken komen Sem

Het afvalprobleem kan volgens de kinderen overigens op meerdere manieren worden opgelost. ,,Op het strand maar ook bij tankstations moeten veel meer afvalbakken komen. Ze zitten vaak vol en als je je afval erbij propt, waait het eruit, zó de zee in’’, merkte Sem.

,,Of je neemt gewoon je eigen rommel mee naar huis’’, vindt Emma. Klasgenoot Eline heeft door het schoolproject bijvoorbeeld geleerd dat kauwgom na vijftig jaar pas vergaat. En plastic helemaal niet. ,,Op de film zagen we een zeepaardje met een wattenstaafje. Die beestjes denken dat het koraal is’’, vertelt ze.

Eigen afval mee naar school

De groepen 7 en 8 van De Kastanjelaar hebben voor het project hun eigen afval van thuis mee naar school gebracht. Dat was een enorme hoop. ,,Wij schrokken van de enorme hoeveelheid die wij bij 31 kinderen thuis al hebben’’, merkte Jens.

Ze zijn het erover eens dat tegenwoordig overal, vaak overbodig, plastic omheen zit, van rietjes tot komkommer. Ook dát moet veranderen. En op de wereld moeten mensen méér afval scheiden.

Als de expo voorbij is, krijgt het zeepaard van De Kastanjelaar een mooie plek op school.

Volledig scherm Wethouder Inge van Dijk (links) bij de opening van de expositie in het Gemertse gemeentehuis bij het zeepaardje van De Kastanjelaar. © Gemeente Gemert