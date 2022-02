Zeker zestig Somerense kinderen met gebrek aan zelfvertrouwen zijn de afgelopen jaren weerbaarder geworden

Burgemees­ter van Someren emotioneel: ‘Ik ben tekort geschoten, dat laat me niet los’

SOMEREN - Burgemeester Dilia Blok heeft drie ambtenaren het afgelopen jaar niet de steun kunnen geven die ze nodig hadden na het integriteitsonderzoek naar toenmalig wethouder Guido Schoolmeesters. Dat had te maken met de geheimhouding die was opgelegd. ,,Ik ben tekort geschoten, dat laat me niet los. Dat ik deze mensen niet kon bijstaan in die periode.”

