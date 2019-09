Zelf maken is veel toffer dan kopen; daarom op kindernaailes bij Astrid Stouthart-Sprik in Milheeze

Het is tijd voor de kindernaailes. Amber Tukker (9) uit Venray en Mirre van Well (11) uit Milheeze komen binnen met hun naaikoffertje. Amber brengt haar eigen naaimachine mee die ze onlangs kreeg voor haar verjaardag. ,,Het is zo leuk om hier op les te zijn. Ik ben nu een rugzak aan het maken. Mijn moeder is niet zo creatief in naaien; dat heb ik van mijn oma geleerd. Ik heb ook veel stofjes van haar gekregen.” Ze rijgt na wat aanwijzingen de lapjes stof aan elkaar die op haar rugzak komen. Ook Mirre is druk in de weer met haar stof om te toveren in een tas. ,,Ik heb al een toilettas genaaid en een knuffel en scrunchies (haarbandje, red.); ik was weer blij dat de vakantie voorbij is en ik weer op les kan.”