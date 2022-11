Zelf uit je dak gaan én het publiek meekrijgen, bij kersvers gospelkoor in Bakel

BAKEL - Andere koren stoppen, maar in Bakel is een nieuw gospelkoor opgericht; B-Light. De leden zingen en swingen enthousiast op de muziek tijdens de repetitie in het parochiehuis in Bakel.

Lisa Donkers zag een oproep van Theo van Alphen op Facebook voorbijkomen die op zoek was naar mensen om een gospelgroep mee op te starten. Donkers: ,,Ik heb meteen contact gezocht met Theo. En was meteen enthousiast, want dat wilde ik al jaren graag’’, vertelt ze. ,,De diepgang van de muziek en de tekst van de gospelliedjes zijn voor mij de reden dat ik gospel muziek zo mooi vind.’’

Zo mooi

Muziek is bij Donkers met de paplepel ingegoten door haar moeder Nelleke Brzoskowski. Zelf is ze muziektherapeute, pianolerares, schrijft ze haar eigen liedjes en heeft ze haar eigen muziekschool. Donkers bracht een bezoek aan Theo van Alphen die in Berlicum woont en ze spraken af om in hun eigen muziekkringen op zoek te gaan naar enthousiaste mensen die ook graag gospel wilden zingen.

Van Alphen heeft al jaren ervaring met gospelmuziek. ,,Ik heb in een band gezeten, maar ook in een paar gospelkoren. Het is weer zo fijn om samen in een groep gospelliedjes te zingen. Ze zijn zo mooi om te zingen, je kunt je eigen improvisatie in de liedjes brengen. Daarbij kun je heerlijk uit je dak gaan en krijg je het publiek altijd mee.’’

Quote Erik van Vugt was meteen erg enthousi­ast en wilde onze groep wel leiden Lisa Donkers

Donkers en Van Alphen kregen al snel wat enthousiaste mensen bij elkaar. Een dirigent werd ook snel gevonden, Erik van Vugt. ,,Ik ken Erik en wist dat hij ook gospel zingt in een professioneel gospelkoor’’, vertelt Donkers. ,,Hij was meteen erg enthousiast en wilde onze groep wel leiden.’’

Dat lukt hem goed, is wel te zien. Tijdens de repetitie zingt en swingt hij vrolijk mee, met tussendoor het aangeven van de juiste stemmen voor elke partij. Op het moment hebben acht leden zich aangesloten bij de groep. Ook zangeres Nelleke Brzoskowski. ,,Ik heb al vele muziekgenres gezongen, van pop tot klassiek, en gospel leek me ook al langer een erg leuke uitdaging.’’

Quote Wat is mooier dan met je eigen dochter te zingen en op te treden Nelleke Brzoskowski

,,Toen mijn dochter Lisa het erover had om een gospelgroep op te starten, hoefde ik niet lang na te denken. Wat is mooier dan met je eigen dochter te zingen en op te treden. Gospelmuziek geeft hoop en ik krijg er een boel energie van. Ik heb nu wel mijn repetities bij het klassieke Kempenkoor op een laag pitje gezet, anders wordt het allemaal te veel.’’

Theo van Alphen is nog de enige man

De acht leden van gospelgroep B-Light zijn op zoek naar nieuwe leden. ,, Mannen zijn zeer welkom’’, zegt Van Alphen, ,,ik ben nu als enige man, maar dames zijn ook welkom. Gezellig en spontaan zingen met elkaar dat is ons doel.’’

Om de twee weken is er op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur een repetitie in het Parochiehuis in Bakel. Informatie of aanmelden: gospelgroepblight@gmail.com.