‘Zelfde man pleegde beide overvallen pompstation Beek en Donk’

Eerste yogafesti­val in groepsac­com­mo­da­tie De Hoof in Someren

12:06 SOMEREN - Zo’n tweehonderd yogaliefhebbers uit Nederland en België komen kort voor de Kerst naar het eerste Kundalini Yoga Festival in Someren. Het moet een jaarlijks terugkerend evenement worden in groepsaccommodatie De Hoof. ,,In de drukke dagen voor Kerst is er tijd nodig voor innerlijke rust. Dat je met een goed gevoel het nieuwe jaar kunt ingaan”, zegt organisator Sat Kirtan Khaur Kalsa.