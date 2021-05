Zelfgemaakte drankjes en lagere prijzen bij Kroeg van Kaatje in Gemert

GEMERT - Een plek om te ontspannen, een krantje te lezen, wat te sauwelen en natuurlijk om wat te drinken. Dat is de Kroeg van Kaatje, die sinds enkele weken draait in Ruijschenbergstraat 2. Jammer genoeg alleen nog met het terras, al is dat overal zo.

,,Maar gelukkig kunnen we eindelijk open, want vanaf november zitten we er al in,” vertelt uitbater Karin Sterken. Het is geen doorsnee café dat Sterken runt. Niks chique inrichting, geen lunchkaart (‘eetcafés zijn er al genoeg in Gemert’) en geen tapkraan. Wel veel zelf gebrouwen drankjes en op verzoek een portie bitterballen, gebakken eitje of een tosti. ,,Zodat klanten bij hun pilske wat te sneukelen hebben. Het is niet bedoeld als lunch.”

,,De vurkamer is vooral bedoeld om op een ouderwetse manier rustig een goed gesprek te voeren of wat te lezen.” Beide ruimtes zijn ingericht met veel Thonet-cafestoelen en aan de muren pullen, emaillen borden, fraaie Italiaanse posters en nog veel meer moois. In de vurkamer staat aan één wand een piano met daarnaast een platte trom, gitaar, wasbordje en nog wat kleiner spul. Wie wil kan daarop zijn muzikale kwaliteiten botvieren, al moet de piano nog wel worden gestemd.

Kluisdeur

In het oog springt ook de enorme kluisdeur, die is gebleven na de oorspronkelijke bestemming van postkantoor. Daarin worden de ketels met zo’n tien soorten sterke drank en likeurtjes bewaard. Een hobby van partner Henk. ,,Al zitten er enkele tussen van 42 % alcohol, dus eigenlijk te sterk voor in een café,” weet hij. ,,De cognac, calvados, grappa, obstler en diverse vruchtenlikeurtjes worden erg gewaardeerd door borrelkenners. Ze komen er echt op af. Voor drie euro hebben ze een mooie cognac.”

Overigens zijn ook de andere prijzen lager dan bij reguliere kroegen. Voor anderhalve euro koop je een frisdrankje of een kop koffie of thee mét een koetjesreep. Voor maximaal drie euro kun je kiezen uit twaalf soorten flesjes bier, wijn en borrels. ,,De prijzen zijn lager omdat ik vind dat een uitje betaalbaar leuk moet blijven,” zegt Sterken.

Sfeer

De Kroeg van Kaatje is ontstaan vanuit het Huiskamercafé dat zij samen met partner Henk exploiteerde in de Bonengang. ,,Daar heb ik die sfeer geproefd. Déze kroeg is helemaal in mijn handen. Ik vind het fijn om te zorgen dat mensen het naar hun zin hebben.”

De Kroeg van Kaatje is momenteel alleen geopend op het terras. Na de lockdown zijn de openingstijden: maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 19.00 uur, op vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 02.00 uur en op zondag van 14.00 tot 22.00 uur.