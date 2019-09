‘Zelfs een Neerkantse kip zit in de film’

‘Sophie, de korte film’ neemt de kijker even mee terug naar het jaar 1910. De nostalgische komedie is deels opgenomen in Neerkant. Tiny Derix en Maria de Munnik, beiden uit Neerkant, hebben een rol. Ook muziekvereniging Sint Willibrordus is te zien en te horen. De regisseur en hoofdrolspeler van Sophie, de korte film is Wilma Paalman, afkomstig uit Utrecht. Ze is een goede bekende van Maria de Munnik die sinds 2016 eigenaresse is van het voormalige klooster Sint Vincentiushuis in Neerkant. Het monumentale gebouw is omgebouwd tot B&B en heeft voor de film dienst gedaan als decor.