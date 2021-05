Zelfs milde opstelling Asten helpt ondernemer niet uit penarie na oprollen drugslab: ‘We wisten echt van niets’

‘Graag weer schone speeltuin­tjes’; Laarbeekse jeugd(raad) is hondendrol­len en sigaretten­peu­ken beu

28 april BEEK EN DONK Het moet afgelopen zijn met de sigarettenpeuken en hondendrollen in de speeltuintjes van de gemeente Laarbeek. Als spreekbuis van jong Laarbeek heeft de jeugdgemeenteraad gezorgd voor tegels met regels bij iedere speeltuin. Woensdag is de eerste onthuld bij ’t Reijakkertje in Beek en Donk.