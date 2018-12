Zenuwziekte Karien uit Asten ‘stopgezet’ na therapie in Rusland

video Weer uitslaande brand in boerderij Lieshout, brand onder controle

27 december LIESHOUT - In een oude, onbewoonde boerderij aan de Dorpsstraat in Lieshout is donderdagmiddag een uitslaande brand uitgebroken. In dezelfde boerderij was in april dit jaar ook al een grote brand. De brand is inmiddels onder controle, al gaat nablussen nog even duren.