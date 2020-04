Zes eeuwen familie van Lieshout: 'Epidemieën zijn van alle tijden'

Hoe een eikenhouten wieg voor zijn zoon in 44 jaar tijd evolueerde in een boek van ruim 500 pagina's over de geschiedenis van zijn familie. Hans van Lieshout vertelt het met plezier: ,,Het leek me mooi om ons familiewapen op het hoofdeind aan te brengen. Maar dat wapen is nooit gevonden en het wiegje is nooit gemaakt. Wel werd de basis gelegd voor een genealogische verslaving."