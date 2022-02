Zes gewonden bij ongeval in De Mortel, bestuurder aangehouden

Onderzoek naar Luxa­flex-miljardair: verdiende hij 100 miljoen euro extra ten koste van kleine beleggers?

EINDHOVEN - Slim koopmanschap van Luxaflex-miljardair Ralph Sonnenberg of marktmanipulatie? De overname van Hunter Douglas is in de ogen van beleggers voer voor een diepgravend onderzoek.

11 februari