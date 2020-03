Extra uitzendin­gen Siris voor ouderen

10:22 SOMEREN - Ouderen en kwetsbare inwoners van Asten en Someren zitten deze dagen thuis aan de buis gekluisterd. Zorginstellingen benaderen daarom lokale Omroep Siris met het verzoek om ook overdag filmpjes te gaan uitzenden. Directeur Harrie van Horik gaat hier op in. ,,Vanaf 2010 hebben we bijna 5.400 video’s geproduceerd, dus we kunnen aan deze vraag voldoen.”