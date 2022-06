Zes schoolbesturen willen praten over mogelijke overname enige school van Griendtsveen

Dat blijkt uit een eerste inventarisatie die Paul van Hees van het gelijknamige onderwijs- en begeleidingsbureau uit Hilvarenbeek heeft gemaakt. Dat doet hij in opdracht van overkoepelend schoolbestuur Dynamiek en ouders die vertegenwoordigd zijn in de medezeggenschapsraad (MR).

Zij willen de plannen in elk geval aanhoren. We hopen dat er zeker een bestuur wil instappen

Dynamiek wil de enige school in Griendtsveen na het schooljaar 2022-2023 sluiten vanwege een te gering aantal leerlingen. Sinds dat besluit bekend is gemaakt is Griendtsveen in de actiestand geschoten. Betrokken ouders doen er alles aan om de school open te houden. In hun ogen is dat noodzakelijk voor de leefbaarheid van hun dorp.