Zestig jaar kapper van Bakel en omstreken: Sjef Manders knipte nog voor 3 kwartjes

Vertrouwen in windmolen­park Someren-Hei­de gedaald

2 augustus SOMEREN-HEIDE - Of er ooit acht windmolens komen in het gebied Diepenhoek in Someren-Heide blijft de vraag. Ook nu beoogd ontwikkelaar Energie Kontor het project heeft overgedragen aan Prowind. Het vertrouwen van lokale energiecoöperatie Zummere Power in een goede afloop is gedaald.