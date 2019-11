Zestig meter aan spullen van Deurnese huurders op straat gezet

De spullen van W. Vaes en J. van de Vijver stonden in de inpandige koeienstal. Nu liggen ze verspreid over zestig meter groenstrook. Volgens verhuurder H. Kuijpers hoorden ze niet in de stal te staan, omdat die niet bij de gehuurde ruimtes hoort. Daar klopt volgens de huurders niets van, omdat het een inpandige stal is. ,,Die hoort bij het huis.” De advocaat van Kuijpers, mr. Wesley Rhoe, laat weten dat huurders een maand de tijd hebben gehad om de ruimte leeg te halen. ,,Een schriftelijk verzoek daarvoor hebben ze ontvangen via hun advocaat. De deadline was 1 november. In de tussentijd heeft mijn cliënt niets vernomen. Daarom is hij dit weekend zelf tot ontruiming overgaan.”