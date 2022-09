Zestigjarig jubileumfeest voor Aalander Muzikanten uit Bakel kan straks eindelijk losbarsten

,,In 2020, ons jubileumjaar, waren we er helemaal klaar voor om ons feestweekend te houden. Dat kon niet doorgaan. Nu, twee jaar later, hebben we er nog steeds reuze zin in”, zegt Karin Raijmakers, trompettist en secretaris van De Aalander Muzikanten.

Het idee voor een kapel is ontstaan tijdens Bakel Kermis. De fanfare trok rond door de straten. En na afloop bleven altijd wat muzikanten plakken waaronder de broers Frans en Jan van de Mortel, die nog altijd actief lid zijn. Ze pakten dan hun instrumenten en speelden spontaan muziek.

‘Tirol-muziek is weer populair’

Daar ontstond het idee om een kapel op te richten. In eerste instantie was dat de Pierewaaiers Hofkapel, daarna werd de groep omgedoopt tot de Aalander Muzikanten. Aldenzee: ,,Als kapel zijn we meegegroeid in die zestig jaar en met de tijd mee gegaan. We hebben een repertoire dat we overal kunnen spelen. Van schlager en Böhmische of Tsjechische muziek, tot Nederlands populair. Erg belangrijk vinden we de interactie met het publiek.”

Beide muzikanten hebben het idee dat de jongeren Tirol-muziek toch weer meer op prijs stellen. ,,Er zijn op veel dorpen weer oktoberfeesten. Ook weer in Bakel. De Aalander muzikanten hebben in de beginjaren jarenlang tirolerfeesten in Bakel gehouden, samen met Harmonie Musis Sacrum”, weet Raijmakers. ,,Themafeest Bakel heeft enkele jaren geleden een tirolerfestijn georganiseerd, naast hun hun eigen evenement. We zijn daar voor de derde keer gevraagd.”

Tekst loopt verder onder de foto

Volledig scherm De Aalander Muzikanten in de beginjaren © Jeanne van Ansem

Verrassingen voor publiek

Het feestcomité van de Aalander Muzikanten heeft een mooi programma op touw gezet. Op vrijdag 16 september wordt gestart met een feest voor leden en oud-leden. Op zaterdag 17 september is er overdag een workshop Böhmische blaasmuziek. Dertig muziekliefhebbers hebben zich hiervoor aangemeld. ,,Tanja Dusel, een getalenteerde dirigent uit Duitsland, heeft de regie voor deze workshop met hulp van drie begeleidende instructeurs in handen”, zegt Aldenzee. ,,We zijn erg blij dat Harmonie Musis Sacrum, sportcafé De Kolk en twee bedrijven ruimtes beschikbaar hebben gesteld.”

Dertien muziekstukken worden die dag ingestudeerd. Op zaterdagavond zal het workshoporkest spelen in zaal ‘t Viltje aan de Dorpsstraat in Bakel. Aansluitend zal De Böhmerwaldkapel uit Schinnen de avond muzikaal verzorgen. Op zondag 18 september start het programma om 13.00 uur in dezelfde zaal met een optreden van de Aalander Muzikanten, aansluitend speelt de Wiellanderkapel uit Elshout. De middag heeft een extra feestelijk tintje met verrassingen voor het publiek.

Kaartjes voor zaterdag zijn in de voorverkoop voor 7,50 euro te verkrijgen. Aan de kassa kosten ze 9 euro. Zondag is de entree gratis. Meer informatieis te vinden op aalander.nl.