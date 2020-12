Zestigste kerststal van Martien Verbers is ook rouwverwerking na overlijden van zijn vrouw

,,Het is voor mij ook een stukje rouwverwerking en een stukje nostalgie om de kerststal na al die jaren weer op te bouwen in het oude huis, het is weer terug naar het begin, het huiskamer-effect. Maar ik moet deze keer de kerststal alleen opbouwen, want mijn vrouw is dit jaar overleden”, vertelt Martien Verbers verdrietig.

Martien en zijn vrouw Agnes hebben tot 1965 in het oude boerderijtje gewoond op de Peeldijk. In 1965 verhuisden ze naar hun nieuwe woning voor aan de weg. Het boerderijtje bleef staan en werd als stal gebruikt. ,,Vanaf ons trouwen hebben we altijd samen een grote kerststal gezet.” De bank en de stoelen moesten uit de woonkamer en er werden kistjes geplaatst om hoogtes te creëren om de kerstsfeer compleet te maken. ,,Agnes hielp altijd mee, ze was erg creatief. Wat haar ogen zagen konden haar handen maken”, zegt Verbers trots.

Quote .Als we samen een wandeling maakten en we zagen een mooie stronk, berkentak of een puist dan dachten we ‘dat nemen we mee voor onze kerststal’ Martien Verbers, Milheeze

Vijfentwintig jaar geleden vonden de kinderen dat het tijd werd om de kerststal naar buiten te verplaatsen. Dat deden ze om het voor moeder wat makkelijker te maken, met al dat bezoek dat kwam kijken. De kerststal werd buiten opgebouwd in de groente- kastunnel, en werd nog groter. Er werd nog meer kerstsfeer rondom gecreëerd. Verbers:,,We waren het hele jaar bezig met Kerstmis. Als we samen een wandeling maakten in de natuur en we zagen een mooie stronk, berkentak of een puist dan dachten we ‘dat nemen we mee voor onze kerststal’.”

Door de jaarlijkse snertwandeling van de KBO, waar de kerststal bij de familie Verbers een onderdeel van was, kwamen veel bezoekers het kersttafereel bewonderen. De traditie om de kerststal op te bouwen wil Verbers voortzetten zolang zijn gezondheid dat toelaat.

Nostalgie

Al zal dat moeilijk voor hem zijn zonder de hulp van Agnes. ,,Daarom heb ik gekozen om de kerststal weer hier in het oude huis op te bouwen waar het begon. De kinderen hebben me geholpen met het zware werk.” Het is een pracht kersttafereel in het oude boerderijtje. De nostalgie is helemaal terug te zien rondom de stal. De plavuizen vloer, de schouw en oude schilderijtjes tegen de wand. Ook de foto van Agnes ontbreekt niet.

Buiten, in de muur, heeft Verbers het stenen kruis van de ouders van Agnes gemetseld. ,,Die zijn nu weer thuis. Agnes is bij haar ouders geplaatst en er moest een nieuwe komen met haar naam erbij.” Dit jaar zullen minder bezoekers kunnen genieten van de prachtige kerststal en alles dat erbij hoort.

De snertwandeling gaat niet door vanwege corona. Maar bezoekers zijn op bepaalde dagen en tijden toch welkom. Verbers: ,,We hebben een bord gemaakt, als dat aan de weg staat dan zijn bezoekers welkom. Wel volgens de coronaregels. Want voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast.”

Volledig scherm Martien Verbers heeft het kruis van zijn schoonouders ingemetseld. © René Manders/DCI Media