Zetelverdeling in Asten blijft precies zoals die was, maar iedere partij voelt zich een beetje winnaar

Even na 21.00 uur is al duidelijk dat er in Asten geen politieke aardverschuiving te verwachten valt. In een eerste exitpoll maakt burgemeester Anke van Extel-van Katwijk in horecagelegenheid Jan van Hoek bekend hoe er op maandag en dinsdag gestemd is. Een serieuze indicatie, want dat betreft ongeveer een derde van alle stemmen die uiteindelijk uitgebracht zijn. Er blijkt helemaal niets veranderd in de zetelverdeling. En dat blijft dus de hele avond zo, al gloort bij een tussenstand heel even een zesde zetel voor het CDA.