Zeugen zakken door rooster in gierkelder Someren

Een Aarde Asten keert meer dan 2 ton uit aan het goede doel

14:27 ASTEN - Voor het eerst in de geschiedenis heeft Stichting Werkgroep Een Aarde uit Asten meer dan 200.000 euro uitgekeerd aan goede doelen in het buitenland. In totaal keerde de stichting in 2018 217.846 euro uit aan projecten in Brazilië, Colombia, Congo, Gambi, India, Kameroen, Kenia, Malawi, Mexico, Nepal, Nicaragua, Niger, Roemenië, Sri Lanka, Oeganda en Zuid-Afrika.