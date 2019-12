Zeven brandweerlieden uit Deurne en Neerkant geëerd voor moed en vakmanschap

Video Stal met landbouwma­chi­nes in Deurne verwoest na brand

8:34 DEURNE - Een stal aan de Zonnewende in Deurne is dinsdagnacht in vlammen opgegaan. In de stal stonden geen dieren. Wel stond er een aantal landbouwmachines. Door de brand is er mogelijk asbest uit het dak vrijgekomen.