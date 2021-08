Zeven jubilarissen bij Juliana in Someren-Eind: ‘Binnen de vereniging ook altijd een luisteren oor’

Deze drie vertellen over een leven lang met Juliana. ,,Een warm muzikaal nest”, zo noemt Jan Hoeben de ‘harmonie’. ,,Het is niet alleen de muziek waardoor wij al zoveel repetities en optredens hebben meegemaakt. Maar ook wat we daarnaast aan elkaar hebben. Als we door omstandigheden niet lekker in ons vel zitten, vinden we bij de vereniging altijd wel een luisterend oor.”

Hij noemt een voorbeeld: ,,De twee lege plekken toen twee muzikanten plotseling overleden, dat kun je niet alleen verwerken. Daar is begrip voor bij Juliana”.

Quote Toen we eindelijk een echte trom kregen, voelden we ons pas echt muzikant Jan Hoeben, Zestig jaar lid van Muziekvereniging Juliana

Als kind hadden Jan en Marcel allebei een buurman die lid was van het tamboerskorps. Hoeben: ,,Wij mochten wel eens de stokjes vasthouden en op de trommel slaan. Toen we hem met het korps door het dorp zagen marcheren, maakte dat zoveel indruk dat wij al op jonge leeftijd lid werden. Marcheren, dat wilden wij ook. Eerst moesten wij een aantal maanden met de stokjes op een houten plank slaan. Toen we eindelijk een echte trom kregen, voelden we ons pas echt muzikant.”

In ander uniform hijsen

Marcel van Bogget heeft ook nog een tijd trombone gespeeld: ,,Dat was een drukke periode want ik bleef ook bij het korps trommelen. Weken met vijf repetities was wel erg veel. Bij optredens van de complete muziekvereniging moest ik me steeds weer in een ander uniform hijsen.”

Hans Vereijken komt uit een muzikale familie. Zijn opa was één van de oprichters van de harmonie, vader beheerde de instrumenten. Die lagen op zolder. ,,Ik probeerde alle instrumenten uit en wist al gauw waarop ik het liefste speelde. Dat was de trompet. Vijftig jaar later speel ik er nog op.”

Quote Na drie dagen wist ik wat bier drinken én gezellig­heid was Hans Vereijken, Vijftig jaar lid

Hij was ook lid van de Einder Muzikanten. De eerste dagen dagen is hij nooit vergeten. ,,Een van de spelers kon door ziekte niet mee met carnaval. Of ik in wilde vallen? Nou dat heb ik geweten. Na drie dagen wist ik wat bier drinken én gezelligheid was. Ik ben er 24 jaar bij gebleven.”

Vereijken herinnert zich dat dirigent Wout Smulders hem een trompet gaf: ,,Hij zei ‘alsjeblief mènneke, jij kunt al aardig trompet spelen, deze mag jij hebben’. Wout is er niet meer, de trompet heb ik nog steeds.”

Spelen op gevoel

De drie jubilarissen hebben hun instrumenten op gevoel leren bespelen. Jan Hoeben: ,,Trommelaars van mijn leeftijd kunnen niet echt noten lezen. Dat bezorgt de dirigenten in deze tijd wel extra werk. Voor ons worden alle slagen een keer voorgedaan en door de ervaring kunnen we het dan volgen. Niet alle dirigenten zijn daar blij mee, maar met hen is afgesproken om te zorgen dat oudere muzikanten niet voortijdig af gaan haken”.

Volgens de drie muzikanten komt het wel goed met Juliana. ,, Als je de jeugdige muzikanten wilt behouden, dan moet je in ieder geval de muziekkeuze veranderen. En luisteren naar wat zij willen spelen én hen betrekken bij alles wat er speelt bij de muziekvereniging. Wij denken dat ons bestuur dit wel begrijpt. Daardoor is er weinig of geen verloop bij Juliana.”