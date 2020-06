Zevende bezuiniging in Asten: Tekort van 350.000 euro in 2024

ASTEN - Waar andere gemeenten in deze regio met tekorten zitten die oplopen tot een kleine twee miljoen euro, daar moet Asten ‘slechts’ een gat dichten van 3,5 ton. ,,We hebben al veel bezuinigd de afgelopen jaren, daardoor zijn de cijfers minder schokkend dan die in Someren.”

Astense politici zijn er wel aan gewend geraakt. De Peelgemeente zit alweer midden in de zevende bezuinigingsronde in nog geen decennium tijd. Met de gevolgen van de coronacrisis en herverdeling van het Gemeentefonds nog op komst pakken zich voor de zoveelste keer donkere wolken samen, weet wethouder Henk van Moorsel. ,,Het is een uitzonderlijk half jaar tot nu toe. We maken ons grote zorgen voor de nabije en iets verdere toekomst.”

Niet blij

Het financiële tekort schommelt de komende vier jaar tussen de 584.000 euro en de 3,5 ton. Maar die bedragen kunnen nog oplopen met 1,6 miljoen euro. Dat heeft te maken met een nieuwe verdeling van het Gemeentefonds, de belangrijkste bron van inkomsten voor gemeenten. Volgens huidige berekeningen gaat Asten er iets minder dan honderd euro per inwoner op achteruit. In december komt daar meer duidelijkheid over. ,,Daar word je niet blij van. Daarom is nu ook die regionale lobby opgestart. We mogen dit niet over ons heen laten gaan. We proberen het negatieve effect terug te dringen.”

Van de zotte

Van Moorsel is kwaad op het rijk door die ontwikkelingen. ,,Den Haag is goed in het over de schutting knikkeren van taken. Het is van de zotte dat je er dan geen extra geld bij krijgt.”

In de gistermiddag gepresenteerde Financiële analyse 2020 & Coronacrisis is ook al berekend hoeveel de crisis gaat kosten. Asten gaat de komende jaren uit van enkele tonnen extra. Exacte getallen geven is lastig omdat de gevolgen nog niet allemaal zichtbaar zijn. Uit een enquête ingevuld door 623 inwoners blijkt in elk geval dat 55 procent van de inwoners geen financiele gevolgen heeft van de crisis. Zes procent van de clubs, instellingen en maatschappelijke organisaties vreest daarentegen voor het voortbestaan in het komend half jaar. ,,Dat baart zorgen.”

Pasklare oplossing niet voor handen