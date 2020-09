Zeventig en zestig jaar biljarten

Someren-Eind verliest met Antoon van Weert dorpsfi­guur

7 september SOMEREN-EIND - Antoon van Weert, die in Someren-Eind vele jaren eigenaar van een winkel in huishoudelijke artikelen was, is op 81-jarige leeftijd overleden. In zijn 'echte' dorpswinkel werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en voelden de Eindse mensen zich bij de rustige Antoon thuis.