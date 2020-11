Zeventig jaar na Somerense uitvinding: Berkvens brengt hommage aan honingraatdeur

SOMEREN - Hij ontdekte iets wat veel geld had kunnen opleveren, maar Piet Berkvens was in 1950 helemaal niet bezig met het aanvragen van een patent. Zijn honingraatmodel is sindsdien in ontelbaar veel deuren gebruikt. Zeven decennia later komt een eerbetoon aan hem op de markt.

Ze behoort inmiddels tot de vierde generatie in het familiebedrijf Berkvens Deursystemen. De 29-jarige Joëlle de Lau is nu verantwoordelijk voor de campagne rondom een eerbetoon aan haar overgrootvader: een deur waar het kenmerkende honigraatmotief ook aan de buitenkant te zien is. De lancering van deze speciale editie is woensdag.

Notities op sigarenkistje

Het honingraatmodel is zeventig jaar geleden bedacht door Piet Berkvens, grondlegger van het bedrijf langs het kanaal in Someren. Berkvens had altijd een sigarenkistje op zak en zette daar notities op. Tevens hield hij daarop zijn agenda bij, vertelt achterkleinkind De Lau.

Dagen lopen op eierdozen

,,Toen viel hem op dat het kistje gevuld was met een soort eierrekje. Lichtgewicht, maar erg sterke constructie”, aldus De Lau. ,,Hij heeft destijds met zijn familie het hele huis vol gelegd met dat materiaal om te zien of het echt zo sterk was. Dat was het geval. Ze hebben er dagen overheen gelopen.”

Lastig met al die lijnen

Berkvens verwerkt het in zijn deuren, die daardoor een stuk lichter worden. Maar decennialang is het honingraatmotief alleen voor medewerkers in de fabriek te zien geweest. Nu de uitvinding exact zeven decennia geleden is, is een team onder leiding van Tom van Dijk aan de slag gegaan met een jubileumdeur. ,,We hadden een nieuwe machine en ze hebben die uitgeprobeerd. Dat is nog best lastig met al die lijnen, maar het ziet er goed uit. Nu is het motief ook op de buitenkant zichtbaar.”

De jubileumdeur wordt echter niet in grote oplage verkocht. Berkvens wil de deuren een jaar lang nummeren en verkopen, als eerbetoon. ,,Een limited edition wordt het.”