Zicht op nóg meer nieuwe woningen aan Pater Becanusstraat in Beek en Donk

BEEK EN DONK - Tuinbedrijf Penninx teelde er in het verleden vaste planten, in de toekomst komen er mogelijk woningen te staan. De gemeente heeft het perceel aan de Pater Becanusstraat 100A gekocht en is nu in gesprek met woningcorporatie Wocom over de uitwerking van een plan.

,,We hebben gevraagd of zij ideeën hebben voor de grond", licht wethouder Joan Briels (De Werkgroep, grondzaken) toe. ,,Zo niet, dan gaan we met andere partners in gesprek.”

Eerst sloop van de kassen en loods

Het gaat dus nog wel even duren voordat de eerste huizen worden gebouwd, toch staat het onderwerp al op de politieke agenda. Laarbeek wil de twee kassen en de loods met kantoor op het terrein zo spoedig mogelijk slopen, de gemeenteraad moet toestemming geven om daarvoor 65.000 euro uit te geven. Iets dat overigens geen echte hobbel is, uit de commissie Algemene Zaken van vorige week is al gebleken dat het een hamerstuk wordt.

Kwetsbaar voor vandalisme en gevaar van nesteling beschermde diersoorten

Sloop is enerzijds nodig omdat de gebouwen kwetsbaar zijn voor vandalisme. Briels: ,,Vernieling komt dan om de hoek kijken.” Zo heeft de vorige eigenaar meerdere keren met ingegooide ruiten en inbraak te maken gehad.

Anderzijds wil de gemeente voorkomen dat zich (beschermde) diersoorten gaan nestelen in de kassen of de loods. Dat is geen onwaarschijnlijk scenario: verderop in de straat is in een loods een steenuilenpaar met jong ontdekt, waardoor de verkoop van 18 woningen in nieuwbouwwijk de Hoge Regt is vertraagd.

Projectontwikkelaar BPD uit Eindhoven móet de loods wel slopen, anders kan de bouw niet beginnen. Zij heeft ontheffing bij de provincie gevraagd, maar die komt pas wanneer is aangetoond dat behoud van het nest geen optie is. Verplaatsen van een steenuil mag daarnaast niet zomaar in de kwetsbare periode van februari tot juli. In de omgeving zijn nestkasten geplaatst als lokker voor deze beschermde roofvogel.

Tijdelijke natuur

Omdat het nog even kan duren voordat er woningen komen, wordt gekeken of het terrein ingericht kan worden als tijdelijke natuur. ,,Dat zal zo eenvoudig en goedkoop mogelijk worden uitgevoerd", kondigt Briels aan, in antwoord op een opmerking van Partij Nieuw Laarbeek (PNL). ,,Anders introduceer je alsnog een beschermde diersoort, iets dat je dus eigenlijk probeert te voorkomen door de sloop", aldus fractievoorzitter Ronnie Tijssen.

Aan de Pater Becanusstraat wordt de komende jaren nog volop gebouwd. Naast de volgende fases in nieuwbouwplan Hoge Regt en de prille plannen op nummer 100a zijn onlangs zes grotere kavels verkocht ten noordwesten van de Molenweg, tot aan ongeveer de IJsweg.