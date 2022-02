Zie maar eens uit te sluiten dat iemand die op internet om geld vraagt vals is; ‘In het begin hebben we getwijfeld’

Jongen in Deurne betrapt met flink klapmes in broekzak

DEURNE - Een jongen in Deurne is zaterdagmiddag betrapt met een flink klapmes van 26 centimeter lang in zijn broekzak. Hij krijgt hiervoor een proces-verbaal. Dat meldt een wijkagent. De jongeman werd betrapt op de dag nadat er in hetzelfde dorp een 20-jarige man werd neergestoken.

13 februari