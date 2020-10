Zieke Toos uit Someren-Eind maakt mondkapjes: ‘Ik wilde mij graag nuttig maken’

SOMERTEN-HEIDE - Toos Menting (73) uit Someren-Heide noemt haar naaiatelier het ‘Hok’. Daar maakt ze de mondkapjes waarvan de opbrengst bestemd is voor goede doelen. ,,In maart ben ik begonnen met de behandelingen voor mijn ziekte en in de tussenpozen wilde ik mij nuttig maken.”