Ziekenviering Ommel wordt ‘Middag van de bemoediging’

11:33 GEMERT - Een Aldi-supermarkt, 32 appartementen, nog eens 350 vierkante meter extra winkelruimte en een openbare parkeerkelder met in totaal 145 plaatsen. In een notendop zijn dat de toekomstplannen van vastgoedontwikkelaars Bas van de Laar en Van Helvoort Holding voor de Elisabethplaats in Gemert.