Zien bouwen doet bouwen in De Hei

Dochter over evacuatie van haar ouders (88) uit zorgcen­trum Liessel: ‘Het heeft een enorme lading’

12:07 LIESSEL - In paniek belde haar moeder Thea (88) op. Ze zag helikopters over vliegen en werd ineens geëvacueerd uit haar vertrouwde zorgcentrum Wellenshof in Liessel. De link met oorlogstijd was voor haar levensecht, aldus dochter Helma Janssen. ,,Evacueren heeft een enorme lading voor haar.”