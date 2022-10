ZijActief stuurt noodbrief: ‘Het huidig bestuur zit er al dertig jaar’

OMMEL - Alle 328 brievenbussen in Ommel worden deze week gevuld door een brief van ZijActief. Hiermee luidt de vrouwenvereniging de noodklok: ,,Zonder nieuwe bestuursleden houdt het gewoon op.”

Het vinden van nieuwe bestuursleden is voor geen enkele vereniging een makkelijke taak. Dat weet Riny Smeets als voorzitter van vrouwenvereniging ZijActief in Ommel maar al te goed. Al drie jaar wordt er gezocht naar opvolging van het huidige bestuur. ,,Als niemand zich meldt, moeten we stoppen. Dat is jammer voor een vereniging die 72 jaar bestaat.”

Quote De urgentie is er niet. Velen denken ‘oh, zo ver zal het wel niet komen’. Wel dus. Riny Smeets, Voorzitter ZijActief Ommel

Voor het bestuur is het een lastig besluit, maar eentje dat niet meer uit te stellen is. ,,De secretaris zit al dertig jaar op haar post en de penningmeester ongeveer net zo lang. Ze geven beiden aan dat het ze steeds een hoop kruim kost om dingen te organiseren”, zegt Smeets.

Zelf was Smeets achttien jaar voorzitter tot ze een pauze nam. Een paar jaar geleden kroop ze terug in haar oude rol. ,,Op een gegeven moment is het ook goed geweest en wil je het stokje overdragen. Als je in de zeventig bent, zoals onze penningmeester is, heb je niet meer de behoefte om telkens zelf dingen te organiseren.”

Alle huishoudens

Het is niet dat er geen geschikte kandidaten tussen de 69 huidige leden zitten. Vooral andere factoren spelen een rol. ,,De meesten geven aan dat het te druk wordt”, geeft Smeets als reden van het uitblijven van opvolgers. Zelf zette ze het voorzitterschap ook even opzij om tijd voor haar gezin en werk te maken. ,,De betrokkenheid is sinds corona misschien ook wel afgenomen. Mensen hebben ervaren dat het lekker rustig is om 's avonds niets te hebben.”

Daarom besluit het bestuur om alle Ommelse huishoudens een brief te sturen, waarin staat wat de situatie is en dat er nieuwe bestuursleden nodig zijn. ,,Ook vrouwen die geen lid zijn mogen reageren”, benadrukt Smeets. Ze legt uit dat de groep verschillende soorten activiteiten heeft. ,,We hebben ongeveer eens in de 14 dagen een activiteit, maar dat moet niet afschrikken want het kan van alles zijn.”

Al zestig jaar lid

Smeets geeft het voorbeeld van een hobbyclub, waarbij 's een klein groepje bij elkaar komt om bijvoorbeeld te borduren. ,,Het is heel allemaal laagdrempelig.” Met kerst wordt er een viering gehouden, in het voorjaar worden er kaartjes verstuurd en elke zomer is de grote vlooienmarkt waarbij geld wordt ingezameld voor de vereniging. ,,Het is een hele betrokken vereniging. Volgende week vieren we dat er mensen al zestig jaar lid zijn.”

Ze ziet het dan ook niet als onwil dat er geen nieuw bestuur opstaat. ,,De urgentie is er niet. Velen denken ‘oh, zo ver zal het wel niet komen’. Wel dus. Daarom sturen we nu ook die noodbrief.”