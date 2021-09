Zijn ze de kluts kwijt bij CDA Deurne? Of bouwen ze aan een nieuwe partij?

Hermes schrapt minder in dienstrege­ling Ge­mert-Ba­kel

20 september GEMERT-BAKEL - Het ziet er naar uit dat er minder rigoureus wordt geschrapt in de dienstregeling van de lijnbussen in de gemeente Gemert-Bakel. Buslijn 155 door Handel verdwijnt waarschijnlijk toch niet. En in de dienstregeling van lijn 23 door Bakel, Milheeze en De Rips gaat alleen een streep door enkele ritten in het weekend.