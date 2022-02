Zittingsavond in Helenaveen, een volle zaal én er kan en mag weer gelachen worden

Wat had iedereen het gemist. De lach en de gezelligheid van een zittingsavond. Toch was het voor publiek en kletsers weer even wennen. Een volle zaal met mensen, zonder mondkapjes en gezellig zittend naast elkaar. Met dank aan carnavalsvereniging De Peelpluimen. Die had het aangedurfd om op versoepelingen van de coronamaatregelen te vertrouwen en de crème de la crème onder de tonpraters te contracteren.

Ontspannen avondje lachen

Daarom was men zaterdagavond in Helenaveen verzekerd van een heerlijk ontspannen avondje lachen. Berry Knapen( Sterksel) mocht het spits afbijten. Zelfverzekerd en alsof hij het nog altijd dagelijks doet vertelde hij op zijn ludieke manier over twee jaar coronaellende. Over het hamsteren van de wc-rollen waarvoor hij zelfs een verlaagd plafond moest maken, die een spontane zonsverduistering op klaarlichte dag veroorzaakte.

Quote Ook vanoavond zal het wel wir op niks uitdraaien, want gullie zitten me alleen mar uit te lachen als ik iets zeg! Freddy van den Elzen, Tonprater

Freddy van den Elzen( Vorstenbosch) bleef met zijn mimiek de hele buut in zijn rol als Janus den Dekker, op zoek naar een meisje. Hij had een blind date en had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. ,,Ook vanoavond zal het wel wir op niks uitdraaien, want gullie zitten me alleen mar uit te lachen als ik iets zeg!”

Alle dorpse en Peelse perikelen werden door de plaatselijke groep Steek Off aan de kaak gesteld. Deze vriendengroep, met Joep van de Cauwenberghe, Ard Arts, Marius Louwers, Rico van den Heuvel en Roger Maessen, had in coronatijd vol vertrouwen aan de act doorgewerkt. ,,Zij wilden er weer vol vur gon, mi zonder omikron, dus weg met die malaise, zij gingen voor de polonaise”.

Stuk voor stuk grote namen

Achtereenvolgens namen ook ‘psycholoog’ Peter van de Maas (Hilvarenbeek) , ‘Bloasmuzikant’ Hans Keeris (Knegsel), ‘Bruid’ Tom van Osch (Budel) en ‘stewardess’ Boy Janssen (Budel), plaats in de ton. Stuk voor stuk grote namen, die succesvol deelnamen aan Brabantse en Keieklets-kampioenschappen. Dat was goed te merken; zij waren verantwoordelijk voor menig open doek.

Keeris bezorgde het publiek de slappe lach met zijn gehijg aan de 06-lijn en Janssen nam als stewardess met veel bravoure de hele zaal mee met zijn laatste vlucht. Die vlucht verliep alles behalve vlekkeloos, maar aan het eind van zijn buut wilde niemand uitstappen.

Carnavalsvereniging De Peelpluimen bezorgde de tonpraters de primeur van eindelijk weer eens een echte zittingsavond met publiek. De meningen waren eensgezind: ze hadden het allemaal zo gemist, wat was het fijn om weer voor publiek te spelen nu het weer kon en mocht. ,,Een grote pluim voor de organisatie. Waar een klein dorp groot in kan zijn”! Die pluimen kunnen ze in Helenaveen op hun hoed, eh..steek steken.